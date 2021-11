245 nieuwe coronabesmettingen en één nieuw sterfgeval in Fryslân

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren een sterfgeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Noardeast-Fryslân. Er zijn geen nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

31 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland liggen er momenteel 31 patiënten met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen. Daarvan liggen er 5 op de intensive care en 26 op andere afdelingen.

Een week geleden lagen er 19 mensen met corona in de Friese ziekenhuizen, waarvan 3 op de IC.

In de drie noordelijke provincies gaat het in totaal om 18 patiënten op de intensive care en 52 patiënten op andere afdelingen.

Aantal patiënten met corona in de Friese ziekenhuizen (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):