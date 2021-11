QR-code om sportschool te betreden? Knelpunt bij jongere sporters

Eigenaar Jelte de Leeuw gaat het druk krijgen: alle leden moeten weten dat ze een QR code mee moeten nemen. Maar, het is nog even de vraag wie wel en wie niet: "We hebben een groep van 10 tot en met 14 jaar, wie moeten we wel controleren en wie niet?"

Vooral onder die jongere groep kunnen er ook nog mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. "Dan zouden ze elke keer moeten testen, dat wordt wel een lastig verhaal."

Ouderen geen bezwaar

Bij de oudere groep sporters verwacht De Leeuw geen problemen. "Van deze groep weten we dat ze gevaccineerd zijn. Oudere, kwetsbare mensen, die hebben als een van de eersten de prik gehad, daar zal scannen geen probleem zijn."

Eén van die oudere sporters is blij weer terug te zijn in de sportschool, en heeft ook geen bezwaar tegen de QR-code. "Ik heb al zo'n ding op de telefoon, ik kan overal naar binnen. Ik zie wel hoe het komt, ik maak me er niet druk om."