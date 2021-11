'Alle hens aan dek' in het Leeuwarder WTC: komende dagen eerste vluchtelingen

"Het is nog alle hens aan dek", zegt locatiemanager Miranda Bakker van het COA. "We moeten er nog even hard aan trekken om de puntjes op de i te zetten. Maar we hebben bijna groen licht."

Diverse units

Er zijn 'units' voor vier en voor acht personen. Als vluchtelingen in het WTC aankomen, wordt er bekeken waar zij het beste heen kunnen. Volgens het COA gaat het met name om mensen uit Afghanistan, Turkije en Jemen. Het betreft zowel gezinnen als alleenstaanden. Het COA hoopt dat de kinderen tot 18 jaar in december naar school kunnen.

Zorg

In de meeste gevallen hebben de vluchtelingen bijna niets bij zich: daarom krijgen ze van het COA zaken als zeep, maandverband en scheermesjes. Om elkaar goed te kunnen verstaan wordt er gebruik gemaakt van mensen die eerder als vluchteling aankwamen, maar ook van een tolktelefoon en apps.