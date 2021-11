Persconferentie over het coronavirus vanavond live bij Omrop Fryslân

Vermoedelijk maken Rutte en De Jonge bekend dat het coronatoegangsbewijs voortaan op meer locaties moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij sportscholen, musea en zwembaden. Ook keert de mondkapjesplicht terug voor publieke binnenruimten, zoals bibliotheken en gemeentehuizen. Maar ook bij contactberoepen zoals de kapper.

De kans is ook groot dat de mondkapjes in de winkel weer op moeten, maar of dit echt een maatregel wordt is nog niet bekend. Verder roept het kabinet weer op om zoveel mogelijk thuis te werken.