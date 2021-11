Vierduizend deelnemers alternatieve 'en hopelijk unieke' Fietselfstedentocht

Tot en met 2019 deden gemiddeld ieder jaar op Pinkstermaandag zo'n 13.800 fietsers mee aan de gewone Elfstedentocht. Die kon in 2020 niet doorgaan. Dit jaar ook niet, maar de organisatie was erop voorbereid en had een alternatief bedacht.

Mensen hadden deze zomer de mogelijkheid om zelf te bepalen waar ze aan de tocht begonnen en op welke dag ze dat deden. De meeste mensen kozen zaterdag 21 augustus uit: toen begonnen 425 deelnemers aan de tocht.

Bolsward populair als startplaats

En ook al mocht iedereen dus zijn of haar eigen startplaats bedenken, meer dan de helft van de deelnemers begon volgens traditie in Bolsward. Daarna was Leeuwarder het populairst als startplaats, met 461. In Sloten begonnen 374 fietsers aan de tocht.