Kunststof bankjes Terschelling worden vervangen door houten

Er is een geldactie opgezet voor de eerste 25 bankjes door het Buitenfonds van Staatsbosbeheer. Met elkaar is iets meer dan 16.000 euro nodig. Mensen kunnen ook in een keer een heel bankje betalen en zo adopteren. Dan mogen ze ook een eigen tekstplaatje op een bank zetten voor de komende tien jaar. Volgens boswachter Joeri Lamers is er al 2.300 euro opgehaald.

De hulp van het publiek is nodig omdat Staatsbosbeheer alleen wordt betaald voor het beheren van de natuur, niet voor de recreatievoorzieningen in die natuur.

Terschellinger hout

Het materiaal waar de bankjes nu van zijn gemaakt, is niet meer van deze tijd, vindt boswachter Joeri Lamers. In klein aantal nieuwe bankjes wordt gemaakt van Terschellinger hout, de meesten van hout van Douglassparren uit Nederland. Dat gaat lang mee en moet ook aardig 'hufterproof' zijn.