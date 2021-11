VirtuLApp ten einde gebracht: project haalde taaldiversiteit naar de klas

De app is een project van Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren. Een onderdeel van de Fryske Akademy. "Het is een project dat basisschooldocenten steunt om alle talen van de kinderen in de les te gebruiken, ook al spreekt de docent zelf niet al die talen", zo legt projectmedewerker Ydwine Scarse uit. "Wij geven hen de kennis en de middelen om dat te doen."

Behoefte

Het kan om Fries gaan, maar ook om talen van kinderen van migranten in de klassen. Volgens Scarse is de behoefte aan de programma's toegenomen. "Er is veel interesse. Vanwege corona hebben we ook online webinars gehad, daar gaven meer dan 200 mensen zich voor op. Dus men is echt wel nieuwsgierig, docenten willen graag weten hoe ze zoiets kunnen aanpakken."

BabelAR

Om het gebruik van meerdere talen te stimuleren is onder meer een spelletje voor op de telefoon gemaakt: BabelAR. "Dat is een game voor 7 tot 12-jarige kinderen, docenten kunnen het in de klas gebruiken om activiteiten op te zetten", zegt Scarse.

Het gaat om een augmented reality-game die 14 talen kan gebruiken. "In het spelletje is een wezentje, Babel, die al z'n talen kwijt is. Babel vraagt de kinderen om te helpen alle woorden terug te vinden, connecties te maken en zo zijn familie terug te vinden."

Didactische hulp

Met het project is het echter niet bij een spelletje gebleven. "Er is ook een kennispakket, frequently asked questions. Daar worden met video's of tekst antwoorden gegeven. Er zijn didactische video's met voorbeelden uit de praktijk van scholen die al zo'n meertalige aanpak hebben in Ierland, Baskerland en Fryslân. En er is ook een quiz."