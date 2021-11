Activiteiten van Gysbertweek moeten als warme broodjes over de toonbank

Woordvoerder Meindert Reitsma wil het draagvlak en de bekendheid van de prijs verbreden. Daarom wordt er dit jaar veel om de uitreiking heen georganiseerd, een hele week lang.

"We hebben nu een literaire avond gehad met een inhoudelijk karakter", vertelt Reitsma. "Maar er zijn ook andere activiteiten. Op 3 november bijvoorbeeld voor kinderen en op 5 november een laagdrempelig programma met muziek en poëzie. Zo willen we nieuwe doelgroepen aanspreken."

Poëzie bij een brood

Dat gebeurt niet enkel binnen de deuren van Tresoar, maar ook bij de bakker. "We zitten natuurlijk nog met corona, maar je wilt wel zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarom doen we ook op andere manieren wat: met een publiciteitsactie bij bakkers in Leeuwarden en Bolsward bijvoorbeeld. Als mensen wat aankopen, krijgen ze een kaartje met een citaat uit het werk van Gysbert Japicx en een verwijzing naar de activiteiten. Zo bereik je ook een ander publiek dan het normale literaire publiek."

Samenwerking

Niet enkel zijn in het programma diverse lezingen en optredens met poëzie opgenomen, er is ook samenwerking gezocht met andere culturele organisaties zoals tijdschrift de Moanne, dichterscollectief Rixt en het festival Explore the North. "Zo hopen we ook andere doelgroepen te bereiken, zodat meer mensen er over te weten komen."