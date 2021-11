Commissie voor zoutwinningschade moet meer dan alleen particulieren helpen, vinden ze in Harlingen

De Commissie Mijnbouwschade laat de melding eerst onderzoeken. Daarbij kan een onafhankelijke deskundige naar het gebouw of een woning worden gestuurd om de schade op te nemen. De commissie komt daarna met een advies. Daar kunnen de melder van de schade en de zoutbedrijven weer op reageren. Op grond daarvan komt de mijnbouwcommissie dan met een definitief advies. Als een zoutbedrijf schade moet vergoeden, moet dat binnen twee maanden worden geregeld.

Frisia

In Fryslân haalt Frisia in Harlingen zout uit de grond. De stichting Behoud Historisch Harlingen is geen particulier en kan dus geen beroep doen op de adviescommissie. Ook bijvoorbeeld verenigingen van eigenaren die een appartementengebouw in beheer hebben, kunnen niet naar de adviescommissie stappen als er schade is aan het gebouw door de gevolgen van zoutwinning. De stichting voor het behoud van historisch Harlingen wil nu een gesprek met de commissie om dat beter te regelen.

Het is niet verplicht om de commissie in te schakelen. Mensen die schade denken te hebben door de winactiviteiten van Frisia Zout kunnen ook met het bedrijf zelf kijken of ze tot een afspraak kunnen komen, zonder tussenkomst van de adviescommissie.