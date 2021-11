Geweld tegen hulpverleners: niet bagatelliseren, maar positief blijven

"Kijk, met deze knop kun je het bed uit de ambulance laten komen", zegt Peter Douma van de ambulancezorg. Hij werkt als 21 jaar bij Kijlstra en is net als elke ochtend bezig met het klaarmaken van de ambulance. "Met deze rijden we gewoonweg tussen de vier, vijf keer per dag uit."

Een incident

Met een grote zwaai gooit hij een zwarte tas op het bed. Na het openritsen telt hij alle medicijnen in de tas. Douma is in al die jaren een keer betrokken geweest bij een incident. "Die patiënt wilden we helpen, maar die was onder invloed van drank en drugs. Hij greep mij toen bij de keel."