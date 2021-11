Spoor Leeuwarden-Groningen krijgt nieuw ERTMS-beveiligingssysteem

De handtekeningen zijn maandag gezet. Uit naam van het Rijk was staatssecretaris Van Weyenberg in Groningen voor de officiële bekrachtiging. Voor Fryslân was dat Sieds Hoitinga van de Provincie Fryslân. Verder waren ook Yvonne Dubben van Arriva, Ans Rietstra van ProRail en Fleur Gräper van de Provincie Groningen aanwezig bij de ondertekening.

ERTMS vervangt ATB-systeem

Het European Rail Traffic Management System is digitaal en volgens ProRail de internationale standaard voor treinbeveiliging. Het ERTMS-systeem wordt in treinen ingebouwd en in het spoor. Het vervangt het analoge Automatische Trein Beïnvloeding-systeem (ATB). Dat is verouderd en niet toegespitst op de toenemende drukte op het spoor.

Geen seinen meer nodig

Zo'n 10 procent van het Nederlandse spoor heeft nu het ERTMS-systeem. Als het overal is ingevoerd, zijn er geen seinen meer nodig om het spoor te beveiligen. Dan hoeft er ook minder vaan aan het spoor gewerkt te worden.

Het Rijk investeert zestig miljoen euro in spoorbeveiliging. Omdat de treinen ook aangepast moeten worden, is er ook geld nodig van de beide provincies. Fryslân legt tien miljoen op tafel en Groningen twintig.

De vervanging van het ATB-systeem door ERTMS begint over uiterlijk vijf jaar.