Monumentale panden moeilijk te isoleren: euro's vliegen het raam uit

Bij het steunpunt staat de telefoon de laatste tijd niet stil, zegt Haitsma: "Sinds de discussie over de gasprijzen kunnen we merken dat veel eigenaren advies willen hebben over wat er allemaal mogelijk is. En dat is best veel."

Enkel glas

Het beeld dat de rekeningen omhoog vliegen, kan Haitsma bevestigen: "Het past ook bij dat soort panden. Die hebben naden en kieren. Ruiten zijn vaak enkel glas." Voor alles is echter een oplossing: "Het is maatwerk bij dit soort van panden. En ja, dat heeft als nadeel dat het niet goedkoop is."

Zoals bij de oude bakkersvakschool in Leeuwarden. Daar woont Ada Roelants met haar man. Toen ze de oude school kochten, was het niet geïsoleerd. "We kregen van de gemeente voorwaarden opgelegd. Er kwam alleen een woonbestemming op als we de buitenkant, en dan met name de oude ramen, zo zouden laten. Dat is gelukt." Met hulp van Haitsma vonden ze een oplossing in vacuümglas. Dat isoleert net zo goed, zo niet nog beter dan moderne ramen.