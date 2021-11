Brandweer: plak ventilatie niet af om gas te besparen

Het dichtzetten van de ventilatie in huis kan grote gevolgen hebben. "Het is in die zin gevaarlijk, omdat je in huis genoeg frisse lucht moet houden", legt Wietze Brandsma van de afdeling risicobeheersing van de brandweer uit.

Kans op koolstofmonoxide

"Je kunt je wel voorstellen, als je alles afplakt en je hebt ook nog verwarming in huis, dat je slechte verbranding hebt, met een grotere kans op koolstofmonoxide. Dat is een levensgevaarlijk gas. Dat wil je niet in huis hebben."

"Ventileren blijft belangrijk, al is het maar om het binnenklimaat van de woning gezond te houden. En een droog huis is ook gemakkelijker warm te krijgen." Bovendien verkleint het de kans op vergiftiging door koolstofmonoxide. "Als je dat wilt voorkomen, moet je een koolstofmonoxidemelder in huis hebben hangen."

Gas besparen

Als je toch gas wilt besparen, kun je volgens de brandweer beter kijken naar andere oplossingen. "Er wordt veel geïsoleerd. Je kunt ook zeggen, ik doe even een warmere trui aan, of korter douchen. Dat zijn simpele en veilige manieren om de gasrekening wat in toom te houden. En 's avonds wat eerder naar bed."

Als je de ventilatie maar niet afsluit, zegt Brandsma: "Die zit er niet voor niets."