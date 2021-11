IC-dokter: "Ik hoop dat dit pakket maatregelen genoeg is"

De hoofden van de intensive-care-afdelingen van de academische ziekenhuizen in Nederland deden het afgelopen weekend een noodkreet aan de regering: 'Kom met maatregelen, want het water staat ons aan de lippen.' Van der Voort geeft aan dat hij hoopt dat deze nieuwe maatregelen genoeg zijn: "Ik ga ervanuit dat het OMT alle effecten goed heeft doorgerekend, maar als dit het is, klinkt het niet heel krachtig."

"Het is belangrijk dat het kabinet gelijk krijgt, want als deze maatregelen de instroom op de IC niet genoeg kunnen beteugelen, dan zijn we verder van huis," zo zegt Van der Voort in een eerste ractie op het uitlekken van de maatregelen.

Coronacijfers lopen snel op

Maandag lekte uit dat vanaf vrijdag het aantal locaties waar de coronapas verplicht is, wordt uitgebreid. Alleen met een QR-code kun je dan nog naar sportscholen, zwembaden en plekken zoals dierentuinen, musea en amusementsparken. Verder wordt onderzocht of de coronapas ook kan worden ingezet in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Verder komt de mondkapjesplicht terug bij contactberoepen en publieke binnenruimtes. Waarschijnlijk zal dat ook gelden voor winkels. Daarnaast moeten mensen meer thuiswerken. Het kabinet neemt de maatregelen nu de coronacijfers, en de toestroom van patiënten in het ziekenhuis, sneller oploopt dan eerder gedacht.