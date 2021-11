SportCast: "sc Heerenveen heeft verloren door een arbitrale dwaling"

En dan waren er nog twee andere momenten. In de eerste helft kreeg Ibrahim Dresevic rood omdat hij Vitesse-spits Loïs Openda een grote scoringskans ontnam. De Vries twijfelt, maar vindt de rode kaart wel terecht.

Hoe kijkt Zeinstra ernaar? "In deze is het besluit op het veld acceptabel." Maar: "Ik denk dat als er een gele kaart was gegeven, de videoscheidsrechter het ook had gesteund. Openda gaat naar de buitenkant en Dresevic had de mogelijkheid gehad het te corrigeren."

Hands Van Beek

Dan is er nog de situatie in de tweede helft dat Sven van Beek hands maakt in het eigen strafschopgebied. Van den Kerkhof en Hensgens vanuit Zeist besluiten om Vitesse geen strafschop te geven.

Dat had anders gemoeten, vindt Zeinstra. Want het is een fout van Van Beek. "Hij maakt het lichaam vooraf breder. Daarmee neem je het risico dat hij er tegenaan geschoten wordt. Dus ja, het was een strafschop."