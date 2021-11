Stel mishandeld door acht mannen in Leeuwarden

Het paar fietste over het Ruiterskwartier langs de groep. Er werd vanuit de groep iets naar het stel geroepen, waarop de man iets terug zei. De groep sloeg daarop op de man in. De vrouw kreeg ook een klap tegen haar hoofd en was kort buiten bewustzijn. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie in Leeuwarden zoekt getuigen van een mishandeling op het Ruiterskwartier. Mensen die iets gezien hebben of die camerabeelden hebben, wordt gevraagd om zich bij de politie te melden.