Veel aanmeldingen voor baan op taalschool asielzoekerskinderen

Vanaf november kunnen zeshonderd asielzoekers terecht in het WTC Expo in Leeuwarden. De scholenkoepels Proloog en PCBO Leeuwarden regelen het onderwijs voor de basisschoolkinderen. De Friese Regionale Opleidings Centra (ROC's) Friese Poort en Friesland College, en NHL Stenden leveren stagières.

Het doel van de lessen is in eerste instantie om de Nederlandse taal te leren. Maar ze krijgen uiteraard ook rekenen, gymnastiek en creatieve vaardigheden, vertelt Mathilde Penning. Zij is projectleider van de taalschool en scholenkoepels Proloog en PCBO Leeuwarden en bekijkt alle aanmeldingen. Het is veel werk om alle reacties te bekijken, zegt ze.

Meer dan tweehonderd mensen hebben zich aangemeld voor de functie leerkracht en onderwijsassistent. Het is fijn dat er zoveel aanmeldingen zijn, maar heel veel sollicitanten zijn niet geschikt. Je hebt wel echt een achtergrond in het onderwijs nodig. "Het is eigenlijk een belediging van het vak", zegt Penning.