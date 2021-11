Kippenboer baalt: "De regering laat ons zitten"

Bij Hazenbergs eigen bedrijf werden vijf jaar geleden 63.000 kippen geruimd nadat het virus was geconstateerd. Het went dus niet, maar toch spreekt Hazenberg van enige gewenning. "Het is net als met corona: ik denk niet dat het ooit echt weg gaat."

Kort voordat bij het berdrijf van Hazenberg vogelgriep werd vastgesteld in 2016 had hij de stallen vernieuwd om de vogelgriep buiten te houden. Een enorme kostenpost: "Alles komt tot stilstand. De geldstroom is weg, niet alles wordt vergoed, de kosten lopen door en je moet weer nieuwe kippen kopen."

Emotioneel

Emotioneel

Hazenberg vindt dat hij geluk heeft gehad dat hij het financieel heeft gered. Nu de ophokplicht terug is, komen veel pluimveehouders weer in een onzekere tijd. "Het heeft een grote impact. Als een bedrijf geruimd wordt, is dat heel emotioneel. Voor veel mensen is het einde bedrijf."

"Voor collega's die de kippen buiten hebben, betekent de ophokplicht inkomstenderving. De eieren worden afgewaardeerd omdat de dieren binnen zitten, de pluimveehouders krijgen dus minder geld per ei", zegt Hazenberg tegen de NOS.