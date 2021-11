Q&A: Mag jouw baas zomaar om een QR-code vragen?

Bruls is als burgemeester van Nijmegen voorzitten van de Veiligheidsraad (de samenwerking van de 25 Veiligheidsregio's in ons land).

Wat is het idee van Hubert Bruls precies?

De coronapas, de QR-code op je telefoon, geldt nu voor bijvoorbeeld theaters, sportaccommodaties en in de horeca. Bruls wil dat die coronapas ook wordt verplicht voor werknemers. Dus wanneer je op je werk komt, moet je een geldige QR-code hebben, zegt hij. Andrs kom je er niet in.

Mag dat zomaar, dat de werkgever vraagt naar jouw vaccinatiestatus?

Dat is natuurlijk de vraag: kan dit? Volgens advocaat Willem Seijbel, die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, niet. "Het vragen naar een QR-code is een medische vraag. Die medische gegevens zijn zwaar beschermd door de privacywetgeving. Dat mag alleen als er een wettelijke grondslag voor is, en die is er nu niet. Daar zou dan een speciale wet voor moeten komen.

Dus momenteel mag je werkgever het niet aan je vragen?

Dat is ook weer niet zo. De privacywetgeving gaat vooral over het verwerken van medische gegevens, zegt Seijbel: "Minister de Jonge heeft gezegd in één van de persconferenties dat vragen op zich mag. Daarmee val je buiten de rand van de privacywetgeving."