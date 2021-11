René Hooghiemster na ongeluk terug op Mallorca: "Hiermee is de cirkel rond"

Hooghiemster raakte bij dat ongeluk op de fiets ernstig gewond. Hij brak zijn rug en nek, enkele ribben en z'n heup. Het scheelde niets of hij had een dwarslaesie gehad, maar na acht operaties kon de wielrenner weer naar huis in Sneek.

Het gebeurde allemaal toen hij in een afdaling tegen een auto knalde. "Ik weet van de reis in de ambulance niet veel meer. Wel het moment dat ik op straat lag en merkte dat er iets kapot was. Daarna ben ik weggevallen."

"Ik heb hier twee weken op de intensive care gelegen. Toen ben ik onder speciale begeleiding van een dokter weer naar Nederland gevlogen", vertelt hij. Hij werd naar het MCL gebracht en moest daar nog vijf keer worden geopereerd.

Voet verbrijzeld

Hooghiemster zit inmiddels weer op de fiets, maar niet zoals eerst. "Door de verbrijzelingen in m'n bovenbeen is m'n rechterbeen 4,3 centimeter korter, dus ik heb een aangepaste schoen."