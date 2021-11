Directeur Welcome to the Village stopt: "Energie is op"

De laatste keer dat het festival doorging, was in 2019. Toen kon dat nog in de Groene Ster in Leeuwarden, al was het toen al jaren geharrewar over de vergunning.

Vergunningsperikelen

Vorig jaar viel het festival in het water door het coronavirus. Dit jaar was niet alleen het virus een probleem, ook de vergunning werd ingetrokken.

Volgend jaar verhuist Welcome to the Village vanwege die vergunningsperikelen van de Groene Ster naar de binnenstad van Leeuwarden. De stichting Groene Ster Duurzaam was bang voor natuurschade en kreeg gelijk van de rechter.

Voor de lange termijn zoekt het festival een nieuwe locatie. Dat moet het dus doen zonder Ruben Bosch.

Veel energie gekost

"De afgelopen jaren hebben veel energie gekost", vertelt Bosch. "Toen ik kwam, wilde ik bouwen aan de professionalisering en het verstevigen van de organisatie. Dat is in mijn ogen goed gelukt, alleen zonder een festival te kunnen vieren in de afgelopen twee jaar. Dat hakt er mentaal in."

De raad van toezicht van het festival gaat op zoek naar een opvolger van Bosch. Hij draagt zijn taken over op 1 december.