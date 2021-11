Topweekend voor schaatsploeg Jillert Anema, met dank aan betere aanloop

Irene Schouten won zelfs drie titels: op de 3 kilometer, de 5 en de massastart. Alleen de massastart voor de mannen was geen prooi voor Team Zaanlander. "Daar zijn we in het pak gestoken", zegt Anema. "Daar baal ik van." De titel ging naar Bart Hoolwerf van Jumbo-Visma. Die ploeg pakte, net als Zaanlander, vijf titels in Thialf.

Budget op orde

Anema verklaart het succes van afgelopen weekend deels door de aanloop van het seizoen: die ging veel beter dan vorig jaar. "Toen raakten we een sponsor kwijt. Dit jaar hebben we budget op orde."