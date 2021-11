Loop Leeuwarden 2021: druk, gezellig en net op tijd

In totaal deden een kleine vijfduizend mensen mee, zegt Van Anken: "Dat is inclusief de wandelaars. Die starten onder andere in Deinum en Hatsum. Het is mooi te zien dat daar veel publiek op afkomt."

Volgend jaar weer in de lente: aantrekkelijker dan de herfst

Terwijl de deelnemers nog binnendruppelen is Van Anken in zijn hoofd al bezig met de editie van volgend jaar. Die wordt gehouden op 15 mei. "Dit is een mooie opmaat voor dan. Dat is in het voorjaar en voor de meeste mensen toch aantrekkelijker dan een herfsteditie."