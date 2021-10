Gebouw in Hindeloopen volledig afgebrand

Er was niemand meer in het gebouw. Mensen in de buurt werden opgeroepen om hulpverleners de ruimte te geven. Volgens de brandweer was er sprake van een 'grote brand'.

Brandweerploegen uit Stavoren, Workum, Bolsward, Parrega en Bakhuizen waren opgeroepen voor de brand.

De brandweer had het vuur rond kwart over negen onder controle. Volgens de brandweer is er opgeschaald naar 'grote brand' in verband met het 'vliegvuur', en om voldoende water te krijgen.

De brandweer laat weten dat de schade beperkt gebleven is tot het leegstaande pand. Het pand moet als verloren beschouwd worden.