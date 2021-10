Henk de Jong: "Als we vijftiende worden, loop ik de polonaise door mijn tuin"

Wat dat betreft heeft Cambuur goede zaken gedaan. "Dit hadden we even nodig. We voetbalden goed en we hadden meer verdiend de laatste weken, maar we kregen het niet. Vandaag hebben we laten zien dat we vechten voor iedere meter", zegt De Jong.

"Gevochten als leeuwen"

Issa Kallon maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij is trots. "Het was een zwaarbevochten overwinning. We hebben gevochten als leeuwen op een heel zwaar veld. Ik ben trots op het team. We kunnen nu een beetje omhoog kijken op de ranglijst."