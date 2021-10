Duizend mensen bij stille tocht voor Lisette Elzinga (26) in Heerenveen

De tocht was georganiseerd "om stil te staan bij het veel te korte leven van Lisette". Volgens de oproep die online gedeeld is, moest het een tocht worden met "liefde, warmte en lichtjes; want een lichtpunt is zij voor iedereen geweest".

Een verslaggever die erbij was, zegt dat de tocht 'in serene sfeer' verlopen is. Mensen was gevraagd om een lichtje mee te nemen, maar vanwege het slechte weer was het een optocht van paraplu's.