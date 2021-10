Cambuur grijpt belangrijke punten in nat Waalwijk

Daarna was RKC sterker. Oud-Heerenveenspeler Jens Odgaard was twee keer dichtbij een doelpunt, maar beide keren ging de bal naast. De grootste kans was voor Michiel Kramer, die de bal na een hoekschop erin leek te schieten. Op de doellijn kon Mees Hoedemakers de bal echter tegenhouden.

Ook na rust was de eerste grote kans voor RKC. Melle Meulensteen was dichtbij met een kopbal, maar Sonny Stevens ranselde de bal uit het doel.

Kallon profiteert van fout

Zo lukte het RKC maar niet om te scoren, Cambuur was veel effectiever. Odgaard leverde de bal in bij Cambuur waarna invaller Nick Doodeman de bal perfect voor kon geven. Issa Kallon hoefde de bal er alleen nog maar in te glijden: 0-1.