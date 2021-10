Aris komt tekort tegen koploper Den Bosch

In het eerste kwart had Aris het lastig. De eerste zeven punten waren voor Den Bosch. Daarna kwamen de Leeuwarders beter in de wedstrijd. Ze kwamen terug tot 16-16, maar aan het eind van het eerste kwart had Den Bosch toch weer een voorsprong te pakken: 23-18.

Dramatisch tweede kwart

Het tweede kwart verliep dramatisch voor Aris. De Leeuwarders kregen het ene na het andere punt om de oren en misten zelf veel ballen. Halverwege de wedstrijd was het verschil twintig punten (49-29) en zo werd het een lastig verhaal voor Aris.

Ook na rust deden de Leeuwarders wat ze konden, maar de koploper was een maatje te groot. 74-50 was de stand na het derde kwart. Aris probeerde de schade te beperken in het laatste kwart en dat lukte aardig: 93-78.

Davis topscorer

Ar'mond Davis was goed voor 16 punten en was daarmee topscorer bij Aris. José Maconda, Ryan Logan, George Brock en Quin Cooper maakten 10 punten.