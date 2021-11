Automobilist ongeluk in Surhuizum was onder invloed van drugs

De drie slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder was een man van 27 jaar uit de gemeente Achtkarspelen. De twee andere slachtoffers komen ook uit die gemeente, zij zijn allebei 22 jaar.

Het lijkt erop dat de auto tegen een bloembak aangereden is. De politie zegt dat er niets bekend is over de toedracht van het ongeluk.