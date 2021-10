Sjoerd Galema wil het CDA veranderen: "De politiek is ziek"

"Was het maar zo dat het CDA patent op zoiets had", zegt Galema nu. "Dan stemde je in het vervolg op een andere partij en was het opgelost. Maar zo is het niet. Dit zit diep in de politiek."

Zijn ergernis gaat verder. "Iedereen neemt elkaar altijd maar de maat en we weten altijd precies hoe een ander moet leven. Dat vind ik stuitend."

In het nieuwsforum praat presentator René Koster met Maarten Goudzwaard (Ja21), Anne-Goaitske Breteler (correspondent binnenland-buitengebied) en Sjoerd Galema: