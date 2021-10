RIVM meldt 263 nieuwe coronabesmettingen

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week iedere dag 260 besmettingen gemeld. Een week geleden lag dat gemiddelde nog op 174, en de week daarvoor op 140.

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om een inwoner van de gemeente Waadhoeke.

Landelijk zijn er 8219 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 243 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal besmettingen sinds 19 juli, tijdens de Dansen met Janssen-piek.