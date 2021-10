Leerdam is Kok weer te vlug af, Bergsma baas op 10 kilometer

In de slotrit kwamen Roest en Bosker niet in de buurt van de tijd van Bergsma. Roest ging met 12.48,05 wel onder de tijd van Talsma en pakte daarmee het zilver. Brons was voor Talsma.

Kramer profiteert

Sven Kramer had zich afgemeld voor de 10 kilometer, maar hij kan tevreden zijn met de uitslag, want hij heeft er wel een ticket verdiend voor de wereldbeker.

Dat ticket zou eigenlijk gaan naar de nummer één of twee, maar doordat Bergsma en Roest beide al een ticket hadden, ging het naar de nummer vijf van de vijf kilometer, en dat was Kramer.