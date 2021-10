Jorrit Bergsma wint met kampioenschapsrecord Nederlandse titel op 10 kilometer

Bergsma startte in de voorlaatste rit tegen Marwin Talsma uit Grou. Dat was precies hetzelfde duel als een jaar geleden, toen Bergsma de titel leek te winnen. Toen werd hij gediskwalificeerd vanwege het hinderen van zijn tegenstander op de kruising. De titel giong toen naar Talsma.

Kampioenschapsrecord

Met Patrick Roest en Marcel Bosker nog in de laatste rit moest Bergsma een goede tijd neerzetten. De Fries leek weg te gaan op het schema van zijn eigen persoonlijk record (12.37,72). Dat haalde hij net niet, maar hij verbeterde wel het kampioenschapsrecord naar 12.39,67.

Talsma volgde op grote afstand met 12.50,91. Daarmee reed hij wel een nieuw persoonlijk record.

in de slotrit kwamen Roest en Bosker niet in de buurt van de tijd van Bergsma. Roest ging met 12.48,05 wel onder de tijd van Talsma en pakte daarmee het zilver. Brons was voor Talsma.

Kramer profiteert

Sven Kramer had zich afgemeld voor de 10 kilometer, maar hij kan tevreden zijn met de uitslag, want hij heeft er wel een ticket verdiend voor de wereldbeker.

Dat ticket zou eigenlijk gaan naar de nummer één of twee, maar doordat Bergsma en Roest beide al een ticket hadden, ging het naar de nummer vijf van de vijf kilometer, en dat was Kramer.