Fries erepodium op NK brassbands in Utrecht

De Spikerpakkenband van Lippenhuizen werd zesde en De Bazuin van Oentsjerk zevende. Het concours vond plaats in Tivoli Vredenburg in Utrecht.

Soli Brass werd in 1936 opgericht als fanfareorkest 'Muziekvereniging Soli Deo Gloria'. In 1997 werd de naam gewijzigd in Soli Brass. De brassband doet mee aan wedstrijden in binnen- en buitenland. Verder namen ze ook deel aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, de opening van de Europese Culturele Hoofdstad 2019 het Italiaanse Matera, Brel & Bras en Carmina Live.