Hoe verwerk je een trauma? 'Het monster opnieuw onder ogen kijken' helpt

Nachtmerries, opnieuw beleven, negatief over jezelf denken, geen vertrouwen hebben in andere mensen, problemen krijgen in je relaties en op je werk.

Annemieke Kamstra noemt de symptomen op van mensen die in de kliniek komen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van een trauma. Een trauma is als iemand geweld mee heeft gemaakt. Dat kan seksueel misbruik zijn, oorlogsgeweld, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een ernstig auto-ongeluk.

Mensen leren dat ze het kunnen verdragen

Kamstra is GZ-psycholoog en promovendus traumagerelateerde stoornissen. De opvatting in de geestelijke gezondheidszorg is heel lang geweest dat je het mensen niet aan kan doen om zo diep te gaan. Uit angst voor wat dan wordt geopend en of dat wel goed is voor iemand.

Maar uit onderzoek blijkt dat het mijden ook niet helpt en dat mensen niet overspoeld worden door emoties die ze niet aankunnen als ze zo diep gaan. Mensen leren dat ze het kunnen verdragen.