Jukema: "Dorpen moeten regie krijgen over eigen lichtvoorziening"

Het kan best iets minder

Dat kan beter, vindt de architect. Al jaren is ze ermee bezig mensen en overheden ervan te overtuigen dat het best iets minder kan. "Ik wil niet teleurgesteld overkomen, maar het schiet niet echt op. Het probleem in Nederland is dat alles te veel georganiseerd is. We hebben niet meer de directe verbinding met die lichtknop. Die wordt nu te veel centraal aangestuurd en niet vanuit de dorpen zelf."

In andere landen gaat dat anders. Jukema kijkt graag over de grens, naar Duitsland bijvoorbeeld. "Daar staat bij één op de tien à vijftien mensen een lantaarnpaal. Hier is dan één op de vijf. Daar heeft elk dorp z'n eigen lichtbeleid. Het gevolg is dat één op de drie de lampen uitgezet. Dan maakt je grote stappen."

In Nederland speelt de economie een belangrijke rol . De kassen zorgen voor lichtuitstoot en voor bijvoorbeeld lichtreclame. Dan is er ook nog het LED-licht. Jukema: "Dat gebruikt veel minder energie en dus gebruiken we veel meer licht."