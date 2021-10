'Spooneys' van kunstenaar Botas zorgen voor vrolijke gezichten

Dat maakt het volgens Botas veel meer dan een poppetje. De Spooneys gaan de hele wereld over. Zo maakt hij voor een liefhebber in Amerika een volledig leger met Romeinse soldaten. Omdat van iedere Spooney slechts één gemaakt wordt, is het een collector's item.

Droom

De grote droom van de kunstenaar is om enkele levensgrote Spooneys in Fryslân te plaatsen. Daarnaast hoopt Botas op een animatiefilm met in de hoofdrol zijn grote jeugdhelden.