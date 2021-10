Noorderlicht zichtbaar in Fryslân

Dat het noorderlicht zelfs in Nederland te zien was, komt volgens weerbureau Weer.nl door een grote zonneuitbarsting. Die was op de aarde gericht. Daardoor gingen veel geladen deeltjes richting aarde. Als die botsen op moleculen in de atmosfeer krijgen die meer energie. Om weer de normale staat van energie te krijgen, wordt ze omgezet in het noorderlicht.

Verder richting de noordpool was het noorderlicht een spektakel. Daar was de lucht groen en paars. In Nederland ging het om meer rode kleuren.