LIVE: Kerkdienst vanuit Joure

De voorganger is Annie Schothorst-Vos en Henk Veldhuizen speelt op het orgel. Verdere muzikale medewerking is er van het koor Cantare onder leiding van Obe Bruinsma, met pianist Henk Veldhuizen. Voorlezer is Peter van den Meerschaut.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.