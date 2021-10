Schulting bij wereldbeker in Nagoya verslagen op de 1000 meter

De olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 op de 1000 meter won vorige week bij de start fan de wereldbeker in Peking nog 'haar' afstand. Schulting is internationaal op de 1000 meter al een tijd een klasse apart. In de Japanse stad Nagoya kwam er een eind aan haar reeks overwinningen op die afstand.

Xandra Velzeboer pakte zondagmorgen in Japan met het brons haar eerste individuele wereldbekermedaille.