Friese clubs loten thuiswedstrijden in tweede bekerronde

De loting is gunstig, zegt sportverslaggever Andor Faber. "Vooral Heerenveen heeft het getroffen. Die ploeg speelt tegen amateurs, van hetzelfde niveau als de ploeg waar ze de vorige bekerwedstrijd van wonnen. Al was dat ook niet makkelijk.

Cambuur had het minder kunnen treffen. NEC heeft in de competitie maar twee punten meer dan de Leeuwarders.

Harkemase Boys zal vooral blij zijn met een thuiswedstrijd. In deze ronde gaan alle inkomsten van de kaartverkoop nog naar de thuisploeg, en De Bosk zal goed vol zitten."

Volgens verslaggever Roelof de Vries kunnen de Friese clubs tevreden zijn. "Als amateur in de beker loot je het liefst een andere amateur, dan is de kans dat je wint het grootste. En als dat niet lukt, een thuiswedstrijd tegen een topploeg. Daar wordt nog jaren over gepraat. RKC zit daar precies tussenin.

En dan nog een opvallend feitje over De Treffers: die ploeg werd tot vorige week getraind door Jan de Jonge. Die heeft ook bij Heerenveen aan het roer gestaan. Nu gaat hij naar een profclub in Turkije."