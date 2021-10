Jansen is woest: "Dit kan toch niet waar zijn man, kom op zeg!"

De rode kaart voor Ibrahim Dresevic vond De Jong ook discutabel. "Ik dacht dat de bal naar de zijkant ging, dus ik had het idee dat hij achter hem langs kon snijden om weer te verdedigen." In dat geval was het geen doorgebroken speler.

Zuur verlies

Bij middenvelder Rodney Kongolo overheerste de teleurstelling. "Ik denk dat we het goed gedaan hebben met tien man, maar het is zuur dat hij dan in de laatste minuut valt."