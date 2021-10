Dames VC Sneek verliezen ook met ruime cijfers van Zwolle

In de eerste set werd het 25-21 voor Zwolle. Ook de tweede set was spannend, maar weer trok VC Sneek aan het kortste eind (25-23). Het verzet van Sneek was na de 2-0 gebroken. De derde set pakte Zwolle: 25-10.

Het is al de tweede keer op rij dat VC Sneek met 3-0 verliest. Afgelopen weekend verloor Sneek ook al met die cijfers van Utrecht. Sneek is nu zesde met 9 punten. De bovenste vier plaatsen zich aan het einde van de competitie voor de kampioenspoule.