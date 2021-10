Vitesse dompelt tiental Heerenveen in rouw door een dubieus en een laat doelpunt

Heerenveen was het daarna even kwijt. Yann Gboho was met een puntertje dichtbij de 1-2, maar de bal verdween naast de goal van Mous. Even later was invaller Daan Huisman gevaarlijk met een kopbal, maar ook hij kon niet scoren.

Winnende in blessuretijd

De druk van Vitesse werd steeds groter. Mous moest in actie komen bij een vlammend schot van Bazoer. Heerenveen leek het vol te kunnen houden, maar in blessuretijd was het toch raak. Openda kopte een voorzet via de onderkant van de lat binnen: 1-2.

Daarna was het al snel afgelopen en zo staat Heerenveen met lege handen.