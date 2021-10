Finaledebuut Femke Faber duurt anderhalve seconde en is goed voor goud

Voor dik vijfduizend toeschouwers zag bondscoach Jan Niebeek dat Oranje vol aan de bak moest tegen een bloedfanatiek Belgisch team. De Belgen kwamen met 3-1 voor, maar daarna nam Nederland het over. In de rust was het 7-13.

Na de rust werd het verschil kleiner. België deed er alles aan om de titel in eigen huis binnen te halen, maar dat is niet gelukt.

In 2023 is het WK in Taiwan. Daar doen de nummers drie en vier van de wereldranglijst, Taiwan en China, een gooi naar de hoofdprijzen. Nederland en België zijn de Europese favorieten. Duitsland staat vijfde op die lijst.