Roosje Hindeloopen nu officieel Hofleverancier

Met recht kan Roosje Hindeloopen de titel dragen. Al in de 19de eeuw kocht koningin Emma een prikslee, kochten de 'Friese dames' een volledig kamermeubel voor de geboorte van prinses Beatrix en was later onder andere ook prins Willem Alexander die een kinderstoel liet leveren.

Een kroon op het werk

Eigenaar Titus Stallmann is trots: "Ontzettend, ja. Het is zo mooi ook dat mijn vader het ook kan meemaken. Dat maakt het echt heel bijzonder." In december 2020 was al duidelijk dat het predicaat zou komen. Door corona werden de festiviteiten uitgesteld tot nu. "Dat heeft ook een voordeel", zegt Stallmann. "Nu hebben we het bordje ook echt aan de muur hangen."

Voor Stallmann is het een kroon op het werk: "We zijn een bedrijf dat zelf meubels maakt en beschildert. Arend Roosje is het bedrijf in 1894 begonnen met de gedachte dat het één niet zonder het ander kan. Ik denk ook dat we het daarom hebben gekregen. Die combinatie, als echt Hindelooper product."