ONS Sneek pakt eerste uitoverwinning, Harkemase Boys blijft bovenin meedoen

ONS speelde in de hoofdklasse een belangrijke wedstrijd. De confrontatie met NSC Nijkerk was namelijk het duel tussen de nummers 12 en 13 van de competitie. NSC was beter in de openingsfase, maar ONS kwam op voorsprong. Gerben Visser kopte de Snekers op 0-1.

Tweede doelpunt Visser

Even later was het alweer gelijk door een knap afstandsschot van Redouan Hazzat: 1-1. Daarna had ONS een sterke fase en kwam het door Visser weer op voorsprong. Met 1-2 zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Na rust kregen beide ploegen kansen op een doelpunt. In de slotfase was NSC nog enkele malen dichtbij de 2-2, maar ONS kon de voorsprong vasthouden. De Snekers staan nu op de tiende plaats met 12 punten.