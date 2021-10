Femke Kok raakt nationale titel op 500 meter kwijt aan Leerdam

Kok ging het toernooi in met lichte klachten aan de lies. Na haar eerste 500 meter in 37,75 schudde de Friezin met haar hoofd, maar dat was wel voldoende voor de tweede tijd. Alleen Leerdam was in een nieuw kampioenschapsrecord van 37,58 sneller. Michelle de Jong kwam met 37,77 net achter Kok.

Tweede rit

Op de tweede 500 meter kreeg Kok de kans om in een direct duel de zeventien honderdsten goed te maken op Leerdam. Met de opening pakte Kok wat tijd op haar grote concurrente, maar het rondje van Leerdam was veel beter. Zij kwam dan ook als eerste over de streep in een nieuw kampioenschapsrecord van 37,49. Kok reed 37,62.

Een rit eerder had Michelle de Jong het brons al veiliggesteld met 37,90. Daarmee was ze net als Kok zeker van een ticket voor de eerste vier wereldbekers. Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga gaat als nummer vier naar de wereldbekers.