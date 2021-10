Rotte perenbomen moeten meer duidelijkheid geven over Wadden

"Ik had het er met een collega over", zegt Witte", "en die zei dat ze normaal gesproken op het droogvallende Wad zo'n honderd soorten vinden in de hele Waddenzee. En wij hebben op onze zestig kooien ruim 150 soorten gevonden. Dus we vinden veel meer soorten dan je normaal gesproken op het droogvallend Wad vindt."

Nog nooit eerder gezien

Afgelopen week zijn er kooien opgehaald van het Eierlandse Gat. Dat deel van het experiment is nu voorbij. Bij dat onderzoek zagen de onderzoekers soms leven voorbij komen dat ze nog niet eerder hebben gezien.

Afgelopen donderdagmiddag ontstaat er op het achterdek van het onderzoeksschip Navicula een hoera-stemming bij de onderzoekers.

"Daar vonden we een worm die zich in het hout boort. Die hebben wij nog nooit eerder gezien. Zo hebben we afgelopen week ook een mooie zeenaaktslak gezien die ik ook nog nooit had gezien. Dat zijn bijzondere dingen. Dat is heel leuk!"