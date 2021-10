Team Twente wint zonne-energierace Solar Challenge in Marokko

Het Team Top Dutch Solar Racing met onder andere studenten van ROC Friese Poort werd vierde.

Door de Sahara

Sinds afgelopen zondag moesten de auto's iedere dag 500 kilometer afleggen. De route ging onder andere door de Sahara en het Atlasgebergte. Verder moesten de teams rekening houden met stijgingspercentages tot 12 procent en routes over hobbelige wegen. Normaalgesproken is de Solar Challenge in Australië, maar in verband met het coronavirus was de race dit jaar in Marokko.